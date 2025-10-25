تحتفل وزارة الثقافة باليوبيل الفضي من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وانطلاق فعاليات دورته الـ25، والتي تقام بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية. وبرعاية من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ويشهد المسرح الروماني بالإسماعيلية في الثامنة مساء اليوم حفل الافتتاح بمشاركة 25 فرقة من 16 دولة تمثل مختلف ثقافات العالم منها، 12 فرقة من دول أجنبية، وهي تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، إضافة إلى 9 فرق تابعة لقصور الثقافة وهي، حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة مميزة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويقام المهرجان الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، والعلاقات الثقافية الدولية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي، ويقدم عروضه حتى 29 أكتوبر الجاري.

وانطلقت أولى فعاليات المهرجان أمس بديفيليه فني لجميع الفرق من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، ويشهد حفل الافتتاح الرسمي اليوم على المسرح الروماني، تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية يوميا بدء من غد الأحد 26 أكتوبر في الثامنة مساء وحتى العاشرة بجميع المواقع.

وتستقبل حديقة الشيخ زايد عروض فرق: الهند، فلسطين، الشرقية، والوادي الجديد، وتشهد حديقة الخالدين عروض فرق: رومانيا، لبنان، تونس، التنورة التراثية، كما تقدم فرق أوزبكستان، الجزائر، الإسماعيلية وأسيوط عروضا فنية على مسرح نادي الدنفاة، ويستقبل نادي الأسرة عروض فرق إندونيسيا، الأردن، أسوان، والمنيا، وعلى المسرح الروماني تقدم عروض فرقتي رضا الاستعراضية وسيريلانكا، أما مسرح القنطرة يستضيف عروض فرق: الحرية، بولندا، غينيا وحلايب.

ويوم الاثنين 27 أكتوبر تشهد حديقة الشيخ زايد عروض فرق رومانيا، أسوان، لبنان، والمنيا، وتستقبل حديقة الخالدين عروض فرق الهند، إندونيسيا، الشرقية، والحرية، كما تقدم فرق سيرلانكا، حلايب، وهيئة قناة السويس لذوي الهمم العروض على مسرح نادي الدنفاة.

ويشهد نادي الأسرة عروض فرق الجزائر، تونس، وأوزبكستان، أما فرق غينيا وفلسطين، والقومية تقدم عروضهم على المسرح الروماني، فيما يستقبل مسرح فايد عروض فرق أسيوط، الوادي الجديد، الأردن، وبولندا.

وتتواصل العروض يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، حيث تستقبل حديقة الشيخ زايد فرق الحرية، أوزبكستان، الجزائر، وأسيوط، وتقدم فرق بولندا، الأردن، فلسطين، وأسوان عروضهم على مسرح حديقه الخالدين، ويستقبل نادي الدنفاة عروض فرق تونس، الحرية والوادي الجديد، ويشهد نادي الأسرة عروض فرق غينيا، الشرقية، سيرلانكا، وحلايب.

وعلى المسرح الروماني تقدم عروض لبنان، الهند، الإسماعيلية و التنورة التراثية، فيما يستقبل مسرح القصاصين عروض فنية لفرق المنيا، إندونيسيا، رومانيا، والقلوب البيضاء لذوي الهمم.

أما يوم الأربعاء 29 أكتوبر تقدم فرق غينيا، سيرلانكا، تونس، حلايب والقلوب البيضاء العروض على مسرح حديقة عن الشيخ زايد، وتستقبل حديقة الخالدين عروض فرق أوزبكستان، الجزائر، الوادي الجديد، المنيا، وأسيوط، ويشهد نادي الدنفاة عروض فرق الهند، إندونيسيا، الشرقية، وبولندا، وتقدم فرق فلسطين، الحرية، هيئة قناة السويس، ولبنان عروضهم على مسرح نادي الأسرة.

أما مسرح الجيش الثاني يستقبل عروض فرق رومانيا، الأردن، الإسماعيلية، أسوان، والتنورة التراثية.

وتشهد فعاليات المهرجان تنظيم معرضا للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على المسرح الروماني في الثامنة مساء الخميس 30 أكتوبر بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة.