رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب

افتتح دكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفني لمركز الفنون، ومعرضاً فنياً لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي تم تنظيمه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإيهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة كليات الجامعة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على دعم طلابها وفتح المسارات أمام المبدعين لدعم مواهبهم ورعايتها، وتشجيع الأنشطة، والفن الهادف، من خلال دعم وتعزيز المواهب الفنية، وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتنوعة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية، والفنية، التي تخدم كل النواحي المجتمعية.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، المعرض الفني لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي ضم منتجات من لوحات فنية ومشغولات يدوية، مشيداً بكل ما قدموه ويقدموه مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة في التنمية المستدامة وشركاء النجاح.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية أن نرى ونفهم قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وأحلامهم وطموحاتهم، موضحا أننا نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدي، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التي نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا للأجيال القادمة.

وعلى هامش افتتاح المعرض قدم طلبة الجامعة فقرة عزف موسيقية من مؤلفات عمر خيرت، وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بالمستوى الفني الراقي لطلبة الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمعرض وجودة الأعمال الفنية، وحسن التعبير في لوحات فنية غاية في الإبداع، والمستوى الفني الراقي، متمنياً دوام التوفيق، والاستمرار في العطاء للقائمين على المعرض، وللطلبة المشاركين من مختلف كليات الجامعة.