كييف تؤكد استمرار الهجمات الروسية بالقرب من باخموت

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي يواصل هجماته في شرق أوكرانيا بلا توقف اليوم الأربعاء.

وأعلنت قيادة الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي عن وضع الجيش إن محور القتال العنيف هو بلدة باخموت المتنازع عليها منذ أسابيع. وتحيط الوحدات الروسية بالبلدة من ثلاثة اتجاهات.

كما تم تسجيل سلسلة من هجمات القصف المدفعي والجوي الروسي من محيط مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا. كما كانت هناك خسائر بشرية في هجمات صاروخية، وفقا للتقرير الذي لم يقدم مزيدا من التفصيل. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية مسيرتين إيرانيتي الصنع في المنطقة.

وتم الإبلاغ عن هجمات روسية أيضا من كريمنشوك في جنوب شرق كييف. وقال دميترو لوني حاكم إقليم بولتافا إن "أهدافا من البنية التحتية المدنية والحيوية" قد تعرضت للقصف بالقرب من كريمنشوك. إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى عن الخسائر البشرية أو المادية للقصف.