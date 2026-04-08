طلبت السلطات في لبنان، اليوم الأربعاء، من المواطنين إخلاء الشوارع فورًا، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت وعددًا من المناطق اللبنانية في توقيت متزامن.

وناشدت المواطنين، في بيان، الامتناع عن التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في محيط المواقع المستهدفة وعلى الطرق المؤدية إلى المستشفيات، لإتاحة المجال أمام سيارات الإسعاف للتحرك دون عوائق.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من البلاد جراء العدوان الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أسفرت الغارات عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم عائلة كاملة في بلدة المنصورة بقطاع الهرمل، وأربعة شهداء في المجادل، إلى جانب جرحى في بدياس.

كما أُصيب عدد كبير من المدنيين في دير قانون النهر ومبنى السوقي في صور، حيث نقلت فرق الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية المصابين إلى المستشفيات.

واستهدفت الغارات كذلك مراكز للدفاع المدني، من بينها مركز «الهيئة الصحية الإسلامية في الهرمل»، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا بإخلاء مركز الدفاع المدني في بلدة الشهابية فورًا.