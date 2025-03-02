ملتقى فكري يومي للواعظات بمسجد النصر بالعريش خلال رمضان

انطلقت، السبت، فعاليات اليوم الأول للملتقى الفكري الرمضاني للواعظات بمسجد النصر في العريش، تحت عنوان "فضائل الصيام"، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وحرصها على تعزيز دور المرأة في المجتمع، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى الفكري يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، عقب صلاة الظهر في مسجد النصر بمدينة العريش، بمشاركة نخبة من واعظات مديرية أوقاف شمال سيناء.

وفي اللقاء الأول، قدمت الواعظة رشا يوسف نعيم محاضرة حول فضائل الصيام، حيث تناولت نعمة بلوغ أيام الصيام، ودوافع المسلم للصيام، وأهمية الإيمان والصبر، إضافة إلى دور الصيام في تعزيز المراقبة الذاتية.