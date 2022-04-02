لاتسيو يصعد للمركز الخامس في الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو

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صعد فريق لاتسيو إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على ساسولو 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوزا صعبا لسبيزيا على ضيفه فينيزيا 1 / صفر.

وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما مانويل لاتزاري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 17 و51 ثم رد ساسولوبهدف وحيد سجله حامد جونيور تراوري في الدقيقة 90 .

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 52 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام روما وأتلانتا بينما تجمد رصيد ساسولو عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وظل التعادل السلبي قائما بين سبيزيا وفينيزيا حتى الدقيقة الأخيرة ثم نجح إيمانويل جياسي في خطف هدف الفوزلفريق سبيزيا.

وارتفع رصيد سبيزيا إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.