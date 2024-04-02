فلكلور شعبي واحتفاء بالمخرج أسامة طه في ختام ليالي رمضان بالمنيا

اختتم فرع ثقافة المنيا فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامجها المركزي المعد للاحتفال بالشهر المعظم، في إطار خطة وزارة الثقافة.

* العودة إلى الجذور

بدأت الفعاليات بلقاء بقصر ثقافة المنيا للاحتفاء بمسيرة المخرج أسامة طه، وذلك من خلال برنامج "العودة إلى الجذور"، المقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وتحدث الشاعر أسامة أبو النجا خلال اللقاء عن نشأة المخرج والفنان الشامل ابن محافظة المنيا، ومسيرته الإبداعية، وأبرز الشخصيات التى تتلمذ على يديها، وكذلك مراحل التطور الفارقة في مشواره الفني والمسرحي.

وعن أهم أعماله قال: عمل "طه" كمخرج وملحن، وشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان "كنوز مصرية" بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعن عمله بهيئة قصور الثقافة، أضاف: اشترك كعضو في لجنة مشاهدات مهرجان نوادي المسرح، وحصل على جائزة أفضل خمس مسرحيين بالهيئة ضمن مهرجان النوادي عام 2013، كما قدم عددا من الورش التدريبية في مجال الإخراج المسرحي بالهيئة وعدد من مراكز الشباب.

وعن الجوائز التي حصل عليها، أشار "أبو النجا" أن المحتفى به حصد عدة جوائز في مجال "الإخراج المسرحي" أهمها الجائزة الأولى عن مسرحية "ليلة دم الحمام"، والأولى عن مسرحية "الملك جلجامش"، المركز الأول بجامعة المنيا عن مسرحية "السبنسة"، والثاني عن مسرحية "عيون في حدوتة"، والثالث عن مسرحية "بيت بدرية طلبة". بالإضافة إلى الجائزة الأولى بمهرجان المسرح التجريبي عن عرض "حكايات شارع الصابحة".

أما في مجال "التلحين" فأوضح أنه حصل على المركز الأول كأفضل ملحن في مسرحية "سندباد" لفرقة بيت ثقافة مغاغة، والمركز الأول كأفضل ملحن عن مسرحية "حلم يوسف" لفرقة بيت ثقافة منفلوط، والمركز الثاني عن مسرحية "ليلة دم الحمام" لفرقة نادي مسرح أبو قرقاص، والمركز الثاني أيضا عن مسرحية "بارانويا" لفرقة نادي مسرح المنيا، بالإضافة إلى المركز الأول في التلحين بمهرجان المسرح التجريبي عن عرض "حكايات شارع الصابحة".

وفي كلمتها، وجهت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، رسالة شكر للقائمين على برنامجي العودة للجذور وعطر الأحباب، مؤكدة أهمية الاحتفاء بالمبدعين وتسليط الضوء على أعمالهم الإبداعية ومشوارهم الفني والأدبي، لا سيما بمسقط رؤوسهم، للتعريف بتلك النماذج التي أثرت العمل الثقافي.

واختتم اللقاء بكلمة المخرج أسامة طه قدم خلالها مقتطفات من مسيرته الفنية، موجها دعوة للشباب للسير على نهج المبدعين، كما توجه بالشكر لهيئة قصور الثقافة والقائمين على برنامج العودة إلى الجذور، لتكريمه من خلال ذلك اللقاء الحافل وسط كوكبة من الأدباء والمثقفين.

أعقب ذلك أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافي، تضمنت مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية والرمضانية، ضمن فعاليات مقهى "أحمد رشدي صالح" الثقافي، أدارها الشاعر مينا ناصف، وتلاها فقرة اكتشاف مواهب أدبية شابة.

* الفلكلور الصعيدي

شهد المسرح المكشوف حفل ختام الليالي الرمضانية، وتضمن فقرة ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ عبد الرحيم المنياوي، تلاها عرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، قدموا خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والرمضانية منها "كلنا صايمين، يا من يعشق نبينا، ومرحب شهر الصوم"، هذا بجانب عدة ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وفقرة رسم على الوجه، وألعاب ترفيهية وعروض اكتشاف مواهب.

كما شهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاتة منها "العصا، وأمانة يا مراكبي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفنان أسامة الملواني بمنحه شهادة تقدير، نظرا لمجهوداته السابقة مع الفرقة.

وقدمت هيئة قصور الثقافة عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، تضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.