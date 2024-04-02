يستعد الفنان سعيد فارس خلال أيام، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بصراحة مش نقصاكم"، على طريقة الفيديو كليب، والتي قام بتصويرها من قلب مسقط رأسه في محافظة الإسكندرية، ويدور بها أحداث مسلسل العتاولة الذي يؤدي بطولته أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي ومي كساب ومصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسي.

وقام سعيد فارس بتجهيز وتحضير أغنية بصراحة مش نقصاكم، لإهدائها لفريق عمل مسلسل العتاولة، حيث قال عن هذا الأمر: "أنا بحب شغل المخرج أحمد خالد موسى جدا، ومن خلال متابعتي لمسلسل العتاولة وأحداثه التي قدمها في قالب شيق ومميز بصور من أماكن قريبة لقلبي لا يعرفها الكثير في مسقط رأسي بمحافظة اللإسكندرية وهذا دفعني لكتابة وتلحين أغنية - بصراحة مش نقصاكم - من واقع الأحداث والتي اتمنى أن تنال إعجاب فريق عمل المسلسل وبالأخص المخرج أحمد خالد موسي، حيث إنه سيكون أول شخص أرسل له الأغنية".

أغنية بصراحة مش نقصاكم من كلمات وألحان وغناء سعيد فارس وتوزيع وهندسة صوتية ريدو ومن إخراج وإنتاج شريف صبري.