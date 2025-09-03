وزير العمل يعلن تسجيل 40 استقالة في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تسجيل 40 استقالة موثقة بعد تطبيق قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن الاستقالة الأولى كانت لمعلمة لغة إنجليزية بمدرسة خاصة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى تدخل الوزارة لضمان حقها في تقديم الاستقالة التي كانت تُرفض سابقًا، مؤكدا أن القانون الجديد يمنح العامل الحق في تقديم استقالته قبل 10 أيام من مغادرة العمل، مع إمكانية العدول عنها خلال تلك الفترة إلى جانب منح صاحب العمل الفرصة لإيجاد البديل.

وأضاف أن «سجلنا أول استقالة في ظل قانون العمل الجديدة لمعلمة بمدرسة خاصة، وعلى مدار اليوم وصلنا إلى 40 استقالة موثقة»، منوها إلى توثيق الاستقالة بوزارة العمل، وفق القانون الجديد.

وأكد أن استقالة العامل «تصبح نافذة وقانونية» في حال صمم العامل على الاستقالة بعد انقضاء مهلة الـ 10 أيام، موضحا أن الخطوة التالية تتمثل في التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لفصل ملفه التأميني من المؤسسة التي تركها، مع إضافته على سجل مؤسسة أخرى عند التحاقه بالعمل الجديد.

وأكد أن القانون الجديد ساوى بين المرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الحقوق، ومن أبرزها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، مشيرا إلى أن القانون عالج مشكلة توفير دور الحضانة بتقديم عدة بدائل لصاحب العمل، مثل إنشاء حضانة مستقلة، أو الاشتراك مع منشآت أخرى في حضانة مشتركة، أو حجز أماكن للعاملات في حضانات قريبة، أو منح العاملة بدلا ماديا، وكلها خيارات تهدف لصالح المرأة.

وبدأ الإثنين 1 سبتمبر، العمل بأحكام قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.