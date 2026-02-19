سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت فرق الدفاع المدني السوري، في إنقاذ طفل، مساء الأربعاء، بعدما سقط في بئر ضيق يبلغ عمقه نحو 30 مترا، بمنطقة الإسكندرية قرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة شمال شرقي البلاد.

وأعلن الدفاع المدني، في بيانات متتالية، أن عملية الإنقاذ كانت معقدة حيث استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة.

وبدأت العملية، إثر وصول بلاغ عاجل لفرق الإنقاذ حول سقوط طفل في بئر يبلغ عمقه نحو 30 مترا وسعة لا تتجاوز 35 سم.

وفور وصولها، باشرت الفرق بضخ الأوكسجين إلى قاع البئر لضمان سلامة الطفل، مع الحفاظ على تواصل صوتي مستمر لاستجابة الطفل وتأمين استقراره النفسي، بحسب المصدر ذاته.

ونظرا لتعقيد الجغرافيا وضيق قطر البئر، استدعت وزارة الطوارئ، فرق مؤازرة متخصصة من عدة مناطق.

ووفق الدفاع المدني، اعتمدت الفرق العاملة "استراتيجية مزدوجة"؛ تضمنت محاولات النزول من الفوهة بالتوازي مع بدء أعمال حفر جانبي موازٍ باستخدام آليات ثقيلة للوصول إلى موقع الطفل.