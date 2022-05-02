إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة ببورسعيد وحالتهما خطيرة

استقبل مستشفى الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، مصابين بطلق خرطوش، وذلك نتيجة مشاجرة بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور.

وتبين أن المصابين هم عبد الرحمن سعد محمد علي سعيد، ويبلغ من العمر 29 عامًا، بمقيم بمنطقة على بن أبي طالب عماره رقم 79، مصاب بطلقه في الصدر من الناحية اليسرى، والمصاب الثاني وليد عادل بخيت خليل سليمان، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ومقيم بعلى بن أبي طالب عمارة رقم 65 شقة رقم 3، ومصاب بطلقة بالرقبة والزراع الأيمن.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وتكثف مديرية أمن بورسعيد من جهودها لضبط الجناة، وذلك من خلال زرع أكمنة في أماكن متفرقة بالدائرة، وتفريغ الكاميرات القريبة من الواقعة، وذلك لسرعة ضبط الجناة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث واستمع إلى أقوال شهود العيان، وجار الاستماع إلي أقوال المصابين مع تحسن حالتهم الصحية وسماح الأطباء بذلك، وذلك في إطار استكمال التحقيق في الواقعة.