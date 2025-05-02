الشروق تنشر النتيجة النهائية لفرز أصوات لجنة الإسكندرية في انتخابات نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية (لجنة رقم 24)، برئاسة المستشار الدكتور كريم العقاد، وعضوية المستشار عمر فوزي، النتيجة النهائية لفرز الأصوات، وذلك عقب غلق باب التصويت مساء الجمعة.

وأوضح المستشار الدكتور كريم العقاد أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 130 عضوًا من أصل 180 صحفيًا مسجلًا باللجنة الفرعية بالإسكندرية.

وجاءت نتائج التصويت على مقعد النقيب كالتالي:

عبد المحسن سلامة: 76 صوتًا

خالد البلشي: 49 صوتًا

السيد الإسكندراني: صوت واحد

الأصوات الباطلة: 4



كما أعلنت اللجنة نتائج التصويت على مقاعد عضوية مجلس النقابة، حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات 133، منها 127 صوتًا صحيحًا و6 أصوات باطلة.

وجاءت نتائج أبرز المرشحين على النحو التالي:

أيمن عبد المجيد: 83 صوتًا

شيرين العقاد: 71 صوتًا

محمد شبانة: 68 صوتًا

حسين الزناتي: 57 صوتًا

محمد سعد عبد الحفيظ: 46 صوتًا

حماد الرمحي: 43 صوتًا

محمد خراجة: 42 صوتًا

عمر بدر: 34 صوتًا



