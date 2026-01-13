عادت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، إلى ساحات المحكمة، اليوم الثلاثاء، للاستئناف على إدانتها بتهمة الاختلاس، حيث تتوقف طموحاتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027 على نتيجة هذه القضية.

وتسعى لوبان (57 عاما) إلى إسقاط الحكم الذي صدر في مارس الماضي، والذي أدانها بسوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي.

وحُكم على لوبان بمنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمسة أعوام، وبالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني، بالإضافة إلى حكم مع وقف التنفيذ لمدة عامين آخرين، ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو (116 ألفا و800 دولار).