أكدت محكمة في كوريا الجنوبية أن مدعيا مستقلا طالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول لاتهامه بالتمرد، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن فريق المدعي المستقل تشو إيون سوك تقدم بالطلب لدى محكمة سول الجزئية المركزية.

ويواجه سول الذي تم عزله في أبريل الماضي، سلسلة من المحاكمات الجنائية على خلفية فرضه للأحكام العرفية وفضائح أخرى تتعلق بفترة رئاسته.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن يون في فبراير المقبل.

ويؤكد يون أن إعلانه فرض الأحكام العرفية كان محاولة يائسة ولكن سلمية لتعزيز الوعي بين المواطنين بشأن ما يعتبره خطر الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي استخدم أغلبيته التشريعية لعرقلة أجندته وتعقيد تسيير شئون الدولة.

ووصف يون البرلمان الذي تسيطر عليها المعارضة بـ"وكر المجرمين" و"القوى المعادية للدولة". ولكن النواب سارعوا للاعتراض على فرض الأحكام العرفية، وتمكن عدد كاف منهم، ومن بينهم نواب من داخل الحزب الحاكم، من دخول قاعة البرلمان للتصويت ضد مرسوم يون.