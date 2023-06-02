ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والمستندات الحكومية بالقاهرة

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية في القاهرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (أوراق ومحررات مزورة، أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية، أجهزة وأدوات المستخدمة فى التزوير، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.