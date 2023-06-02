 ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والمستندات الحكومية بالقاهرة - بوابة الشروق
الجمعة 2 يونيو 2023 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والمستندات الحكومية بالقاهرة

مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 12:35 م

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية في القاهرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (أوراق ومحررات مزورة، أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية، أجهزة وأدوات المستخدمة فى التزوير، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك