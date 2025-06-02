ضبط 30 شيكارة سماد مدعّم و400 كرتونة شمع مجهول المصدر خلال حملة مكثفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يُفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط عدة مخالفات.

وأسفرت الحملة عن النتائج التالية: ضبط 30 شيكارة من السماد المدعَّم الممنوع بيعه خارج الجمعيات الزراعية، و400 كرتونة شمع مجهولة المصدر، و10 أسطوانات غاز بوزن 25 كجم تم تجميعها من السوق السوداء، بالإضافة إلى 50 شيكارة من خلطات الأعلاف مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات لدى خمسة جزارين، وتم تحرير خمسة محاضر جنح، بالإضافة إلى تنفيذ أربعة قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن المضبوطات.