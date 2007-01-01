فيتل: قد يكون موسمي الأخير في فورمولا 1

أقر سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، اليوم الخميس، باحتمال انتهاء مسيرته في فورمولا 1 بعد نهاية الموسم الحالي.

ويبدأ السائق الألماني عامه الأخير مع فيراري، بعد أن تعاقد الفريق فعليا مع الإسباني كارلوس ساينز من مكلارين، ليأخذ مكانه في مصنع مارانيلو.

ولا تزال هناك أماكن شاغرة محتملة في مرسيدس، البطل، ورينو صاحب المركز الخامس.

وقال فيتل، قبل السباق الافتتاحي للموسم، المقرر في النمسا، إنه لم يتفاوض حتى الآن بجدية مع فرق أخرى.

وتابع "بالطبع أتمنى الوصول إلى أفضل قرار لمستقبلي.. أعشق المنافسة، وحققت الكثير خلال مشواري في الرياضة".

وأردف "أنا متحمس وأرغب في تحقيق المزيد.. للقيام بذلك أحتاج أفضل أجواء وأفضل أشخاص إلى جواري، وهو ما أتطلع له حاليا.. لو تيسرت هذه الأمور فإنني سأتشبث بالفرصة، ولو حدث عكس ذلك، فإنني سأبحث عن مجال آخر".

وأقر فيتل (32 عاما) بأنه قد لا يستطيع العودة لفورمولا 1، حال مغادرتها، رغم أن الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، الذي ترك البطولة في 2018، يتأهب لعودة محتملة عبر رينو.

وقال "أنا مقتنع بأنه إذا أغلقت الباب، فلا يجب أن تغلقه على أمل أنه سيُفتح مرة أخرى.. يجب أن تفهم وتتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه، لهذا السبب لا أتعجل الأمور".