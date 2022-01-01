تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 42 قضية مخدرات خلال حملات بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ لضبط مروجي ومتعاطى المواد المخدرة.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 42 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 46، وبحوزتهم (18 كيلو حشيش، 4 كيلو بانجو، 2 كيلو هيروين، 315 جرام إستروكس، 300 جرام آيس، 200 جرام أفيون، 3219 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، 420 قرصا و5 أمبولات مؤثرة، 126 قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون).

كما تم تنفيذ 24 حكما قضائيا متنوعا، وضبط (مبالغ مالية، طبنجة، خزينة طبنجة، 5 طلقات خرز، 3 موازين، 45 هاتفا محمولا، سيارة، 3 دراجات نارية، 11 قطعة سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.