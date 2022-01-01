قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لم تخفف الأحمال نهائيًا منذ عام 2015، موضحًا أن القطاع يعتمد على 3 ركائز أولها الإنتاج، وثانيها شبكات النقل، والثالث شبكات التوزيع.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوزارة حققت 100% من المخطط الخاص بالإنتاج، قائلًا إنها تمتلك الآن احتياطيًا جيدًا، يؤدي إلى عدم تخفيف الأحمال.

وأوضح أن الوزارة منعًا لانقطاع التيار الكهربائي تعمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء وشبكات التوزيع، مضيفًا أنها قطعت شوطًا كبيرًا في شبكات النقل، بنسبة تفوق 99% من المخطط الموجود.

وذكر متحدث الكهرباء، أن الوزارة تعمل على شبكات التوزيع؛ لكنها تقابل بناء مخالف وشبكات متقادمة، متابعًا: «عملنا عليها بصورة جيدة جدًا، وفي الـ4 سنوات الماضية خصصنا 32 مليار جنيه، أي 8 مليارات جنيه سنويًا، للتعامل مع الملف».

وأكد أن الوزارة لا تدعي عدم وجود انقطاعات في التيار الكهربائي، مرجعًا تلك الانقطاعات إلى سرقات التيار، أو زيادة الأحمال بصورة غير مخطط لها، وهي أمور تعمل الوزارة على حلها.

وأشار إلى أن الانقطاعات قد تحدث في الأماكن التي تشهد تطويرًا للطرق والمجمعات السكنية والكباري، أو عند رفع الكابلات من مكان لآخر، مستطردًا: «هناك 47 مركز تحكم، يعمل على رصد الانقطاعات التي تحدث والتغيير على تغذية بديلة».

ولفت إلى أن الوضع يعود لما كان عليه، بعد انتهاء عمليات الإصلاح والتطوير، قائلًا إن الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية التابعة للوزارة، تستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، ويتم بعدها إرسال فرق الطوارئ لمكان العطل من أجل سرعة التعامل معه.