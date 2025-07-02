هولندا تحظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة اعتبارا من 2027 بسبب تصاعد العنف

قررت هولندا حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، حيث لن يُسمح للأفراد بإطلاقها بدءا من نهاية عام 2026 وبداية عام 2027.

وصوت مجلس الشيوخ، أو ما يُعرف بالغرفة الأولى للبرلمان، بأغلبية كبيرة لصالح قرار الحظر يوم الثلاثاء في لاهاي، بعدما كان مجلس النواب، أو الغرفة الثانية، قد وافق عليه بالفعل.

وأوضحت الحكومة أن ليلة رأس السنة المقبلة ستكون الأخيرة التي يُسمح فيها للمواطنين الهولنديين بإشعال الألعاب النارية، إذ من غير الممكن تطبيق الحظر هذا العام لأسباب إدارية.

ويرجع سبب الحظر إلى تصاعد أعمال العنف خلال احتفالات رأس السنة. ففي السنوات الأخيرة، تعرّض رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف لهجمات متكررة باستخدام الألعاب النارية. كما أسفرت المتفجرات الثقيلة المستخدمة عن وقوع إصابات وحتى وفيات في بعض الحالات، فضلا عن اندلاع حرائق متعمدة في أماكن عدة.

وأثار الحظر جدلا واسعا في هولندا لسنوات، حيث طالبت به جهات عدة، بينها الأطباء والشرطة والبلديات وجماعات حماية البيئة والحيوانات، لكن لم يكن هناك أغلبية برلمانية تؤيد ذلك حتى وقت قريب.