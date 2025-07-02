توفي الملاكم مايكل لوف، بطل العالم السابق في الملاكمة، عن عمر 56 عاما مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنته عائلته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد صراع شديد مع مرض السرطان.

وفى رسالة تعزية، كرم نيكوسور دان، الرئيس الروماني، لوف واصفا إياه بأنه "أسطورة حقيقية ونموذج يحتذى به في الكرامة سواء في الرياضة أو في الحياة".

وكان لوف، المولود باسم ميهاي ليو، نافس بين عامي 1991 و1997، وأصبح ملاكما باسم مايكل لوف.

في عام 1997، فاز بلقب الوزن المتوسط الخفيف (الويلتر) للمنظمة العالمية للملاكمة بعد فوزه على سانتياجو سمانييجو في نزال على اللقب الشاغر. ونجح في الدفاع عن لقبه مرة واحدة في العام نفسه أمام المتحدي الإيرلندي مايكل كاروث، قبل أن يعلن اعتزاله الملاكمة في عام 1998.