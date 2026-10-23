نتنياهو يعلن من الخليل الاستعداد لعملية عسكرية وتهجير فلسطينيين

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صرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن جيشه يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل تشريد فلسطينيين من أحيائهم ومداهمة منازلها.

جاء ذلك خلال اقتحام نتنياهو مدينة الخليل جنوبي الضفة، حيث ظهر مرتديا سترة واقية من الرصاص، عقب هجوم بإطلاق النار قرب بلدة حلحول أسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين اثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد فلسطينيين اثنين.

وقال نتنياهو: "سنقوم هنا بما لم نفعله من قبل، سنطبق النموذج الهجومي الناجح الذي نفذناه في مخيمات اللاجئين"، في إشارة إلى العمليات العسكرية شمالي الضفة.

وأضاف: "سيدخل الجيش الإسرائيلي إلى الأحياء التي جاء منها المنفذون، وسيجلي السكان، وسينتقل من منزل إلى منزل لتدمير البنية التحتية للإرهاب"، وفق تعبيره.

وتابع: "نحن مستعدون لعملية واسعة النطاق في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

وزعم نتنياهو أن الهجوم جاء قبيل الانتخابات الإسرائيلية، قائلا: "لقد حذرنا قبل أسابيع من محاولات أعدائنا إلحاق الأذى بنا وبمواطنينا وبجنودنا قبيل الانتخابات".

وكشف عن أن المصابين في إطلاق النار صباح الجمعة جنود.

وفي السياق، أعلن نتنياهو اعتزام إسرائيل مواصلة التوسع الاستيطاني بالضفة، قائلا: "سنقوم بتدمير البنية التحتية للإرهاب، وفي المقابل سنعمل على بناء البنية التحتية الاستيطانية"، وفق تعبيره.