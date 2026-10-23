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قُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 10 آخرين، الجمعة، في إطلاق نار استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وفق إعلام محلي.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأضافت المديرية أنه "جار متابعة الأشخاص"، دون تحديد عدد الوفيات والمصابين.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر لقناة "المملكة" لم تسمه، إن 7 أشخاص توفوا على الأقل وأصيب قرابة 10 آخرين، بينهم حالات حرجة.

وأضاف المصدر أن "مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك".

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، في تصريحات نقلتها "بترا"، إن "الأجهزة الأمنية تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك".

وأضاف أنه "سيتم إصدار بيانات بشأن حادثة إطلاق النار في الكرك حال التحقق من المعلومات".