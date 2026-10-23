منظمة الصحة العالمية: انتشار فيروس شاموندا بين البشر بعيد الاحتمال رغم وفاة رجل به

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس شاموندا بصورة أكبر غير متوقع، رغم وفاة رجل مؤخرا به في أول حالة موثقة بين البشر.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في جنيف اليوم الجمعة، إن حالة العدوى المسجلة في فرنسا تبدو حالة بشرية منفردة بناء على المعلومات المتاحة والمعرفة بالفيروسات وثيقة الصلة.

وأضاف أن المؤشرات تشير إلى أنه "من غير المرجح حاليا حدوث مزيد من الانتشار"، مشيرا إلى أن المنظمة لم تعد بعد تقييما رسميا للمخاطر.

وتم رصد فيروس شاموندا من قبل لدى الحيوانات فحسب، مثل الأبقار والخيول. ووفقا لوزارة الزراعة الفرنسية، توفي أول شخص معروف بإصابته بالفيروس في أوائل أكتوبر، وذكرت تقارير أنه كان يعاني من نقص حاد في المناعة.

وقال مارتن بير، رئيس معهد فريدريش لوفلر في مدينة جرايفسفالد شمالي ألمانيا: "عندما يكون الجهاز المناعي شديد الضعف، تتراجع قدرة الجسم على مقاومة العوامل المعدية بصورة كبيرة".