خسر الإسماعيلي أمام لافيينا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، في نتيجة زادت من معاناة الدراويش، بينما شهدت الجولة انفراد مسار بصدارة جدول الترتيب.

وسجل إسلام رضا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليمنح لافيينا انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعدما شهد اللقاء محاولات من الإسماعيلي للعودة بالنتيجة، بينها هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما رفع لافيينا رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في صراعه لتحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي بقية مباريات الجولة، حقق المنصورة الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-1، بينما تعادل حرس الحدود مع بروكسي بنتيجة 2-2، وانتهت مواجهة تيم إف سي والترسانة بالتعادل السلبي.

كما حقق مسار فوزًا على فاركو بنتيجة 4-2، ليصل إلى 22 نقطة وينفرد بصدارة دوري المحترفين، مستفيدًا من تعثر حرس الحدود، الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني.

ويتساوى المصرية للاتصالات وفاركو برصيد 19 نقطة لكل منهما، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، لتظل المنافسة محتدمة في مقدمة جدول المسابقة مع استمرار منافسات الموسم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بروكسي في الجولة المقبلة، فيما يلتقي لافيينا مع ديروط، في إطار سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في المرحلة القادمة.