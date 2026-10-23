كاريك: أنا الشخص المناسب لقيادة مانشستر يونايتد

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ثقته في قدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وتصحيح المسار، رغم اعترافه بتراجع المستوى مؤخرًا، مشددًا على أن الخسارة أمام كومو لا تليق بنادٍ بحجم الشياطين الحمر.

وقال كاريك، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس»: «كانت المباراة أمام كومو سيئة، وهذا أمر غير مقبول في مانشستر يونايتد. لقد فقدنا طريقنا قليلًا، بصراحة، لكننا سنعود من جديد».

وأضاف: «هذا النادي سيظل دائمًا أكبر من أي فرد، سواء كنت أنا أو أحد اللاعبين. السير أليكس فيرجسون هو الأعظم على الإطلاق بالنسبة لي، وكانت الأولوية لديه دائمًا لمانشستر يونايتد».

وتابع: «السير مات بوسبي وما أظهروه من صمود كان أمرًا يفوق التصور. لا يمكن أن نفقد هذه الروح، ولن أسمح لنا بالتخلي عنها».

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على ثقته في استعادة الفريق مستواه، قائلًا: «أنا واثق من أننا سنعود، وسنستعيد المستوى الذي قدمناه خلال الأشهر الخمسة الأولى. الأمر يتعلق بالتواضع والعمل الجاد كل يوم».

وعن مدى ثقته في كونه الشخص المناسب لقيادة مانشستر يونايتد، أجاب كاريك: «بالتأكيد، بنسبة 100%»، مؤكدًا عدم وجود انقسام داخل غرفة ملابس الفريق.

وأوضح: «غرفة الملابس ليست منقسمة. لقد تحدثنا مع إدارة النادي، وهناك دائمًا نقاشات مستمرة. أنا مطالب بإحداث رد فعل، ومسؤوليتنا هي القيادة، وأنا واثق بنسبة 100% من قدرتي على تغيير الوضع».

وعن إمكانية معاقبة برونو، أكد كاريك أن مصلحة النادي تأتي في المقام الأول، قائلًا: «بغض النظر عن الوضع، سأفعل دائمًا ما يصب في مصلحة النادي».

وأضاف: «سواء تحدثت معه أم لا، لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للخوض في تلك التفاصيل بشكل موسع».

واختتم كاريك تصريحاته بالتأكيد على تحمله المسؤولية، قائلًا: «سأتحمل أنا المسؤولية، حتى لو اضطررت إلى تحمل العواقب، ليبقى الجميع بعيدًا عن الأذى. يمكننا العودة إلى الطريق الصحيح، وأنا واثق من ذلك بنسبة 100%».