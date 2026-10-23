فنلندا أول دولة في العالم تقر مستودعا لتخزين النفايات النووية تحت الأرض

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أصبحت فنلندا أول دولة في العالم تمنح رخصة تشغيل موقع تخزين نهائي لمخلفات الوقود النووي، بحسب ما أعلنته الحكومة في هلسينكي.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تسمح للشركة المشغلة "بوسيفا" بتغليف المخلفات النووية شديدة الإشعاع وتخزينها بشكل دائم من المحطتين النوويتين "أولكيلوتو" و"لوفيسا" للطاقة النووية بفنلندا في الموقع الكائن في جزيرة أولكيلوتو بغرب البلاد.

وجاء في البيان أن منشأة التخلص من النفايات يمكن أن تستخدم لنحو مئة عام، وبعدها يتم غلق المستودع.

وقبل انطلاق العمل في الموقع، يتعين موافقة هيئة السلامة الإشعاعية والنووية بعد عملية تفتيش.

وبحسب الشركة المشغلة، لايزال من غير الواضح متى يمكن بدء التخزين.

وأكدت الحكومة أنه تم إيلاء الاهتمام اللازم لسلامة السكان وعمال المنشأة وكذلك الحماية البيئية.

وتضم المنشأة المقامة على موقع محطة "أولكيلوتو" للطاقة، منشأة تغليف تحت الأرض ومستودع تخزين نهائي يسمى "أونكالو" –وتعني كهف بالفنلندية- الذي شيد على عمق أكثر من 400 متر.

وبحسب الحكومة، ربما يتم تخزين ما أقصاه 6500 طن متري من اليورانيوم في المستودع.