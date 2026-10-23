 روسيا وأوكرانيا تجريان عملية تبادل للأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تجريان عملية تبادل للأسرى

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 4:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للأسرى بموجب صيغة 270 أسيرا مقابل 270.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 23 أكتوبر الجاري، تم إعادة 270 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم نقل 270 أسيرًا من القوات المسلحة الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء الروسية.

وجاء في البيان: "يتواجد الجنود الروس العائدون حاليًا على أراضي جمهورية بيلاروسيا، وتعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا".

ويوم أمس الخميس، أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل لجثامين العسكريين القتلى وذلك على أراضي بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".

وأفادت الوكالة بأن الجانب الروسي سلّم 252 جثمانًا لأوكرانيا، فيما أعادت أوكرانيا 25 جثمانًا إلى روسيا.

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