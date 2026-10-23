إيطاليا على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب

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تتأهب السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، لمظاهرات جديدة واضطرابات محتملة، بما يشمل نشر مئات القوات، عقب أعمال شغب كثيفة شهدتها مدن عديدة مطلع الأسبوع الماضي.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في العديد من المدن، وبينها ميلانو وروما وتورين، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات عنيفة مجددا مطلع الأسبوع.



وأفادت التقارير بأن أعداد كبيرة من قوات الأمن الإضافية تقف على أهبة الاستعداد.

وفي ميلانو وغيرها من المواقع التي اندلعت بها الاضطرابات العنيفة عقب المظاهرات، التي بدأت سلمية احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي ميدان الكاتدراشية بشمال المدينة وفي المنطقة المحيطة وأغلبهم شباب يرتدون ملابس سوداء وملثمين حطموا نوافذ المتاجر ونهبوا المحلات ومتاجر السوبرماركت.

وعقب أعمال الشغب التي وقعت مطلع الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة اليمينية أنها سوف "ترد بحسم". وقبل أيام قليلة، مررت الحكومة مرسوما لنشر 500 جندي إضافي إلى ميلانو.

واليوم الجمعة، تردد أن محطات القطارات في منطقة لومباردي حول المدينة تخضع لرقابة مشددة ومسيطرة للحيلولة دون تدفق الشباب إلى المدينة.

وأفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا، أنه لن يتم السماح بمظاهرات في وسط المدينة وتستعد الشرطة لتنفيذ اعتقالات وقائية.