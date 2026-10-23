الاحتلال يهدم عمارة سكنية في الخليل ويغلق مداخل المدنية ومخارجها

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عمارة سكنية مكونة من 3 شقق في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن "قوات الاحتلال شرعت بهدم العمارة التي تعود للمواطن رياض أمريش، والمكونة من 3 شقق سكنية وتبلغ مساحة كل منها 200 متر، وتؤوي عائلته".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط مدينة الخليل بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل".

على الصعيد نفسه، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، وطرد موظفيه وسدنته.

وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن "ذلك يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف مدينة الخليل وسائر أنحاء دولة فلسطين المحتلة، من خلال تكثيف الإجراءات الاحتلالية، وتشديد القيود على المواطنين وحركتهم، وفرض الإغلاقات والحصار، وتصعيد إرهاب المستعمرين، بما يعمق معاناة أبناء شعبنا ويكرس عزل المدن والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض".

وحذرت الوزارة من "تأجيج العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتحويل دمائه ومعاناته ومقدساته إلى مادة للمزايدات وتوظيفها في السباق الانتخابي الإسرائيلي، بما يدفع نحو مزيد من التصعيد والقتل والتضييق، وتعميق سياسات الاستعمار والضم".

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل العاجل لوقف إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وضمان حرية وصول المصلين إليه، وحماية موظفيه وصون مكانته الدينية والتاريخية، والتصدي لمحاولات استيلاء الاحتلال عليه أو تغيير واقعه القائم.