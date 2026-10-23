الكرملين: انطلاق أول ناقلة ديزل روسية إلى الولايات المتحدة

أعلن متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الجمعة، انطلاق أول ناقلة محملة بالديزل من بلاده متوجهة إلى الولايات المتحدة، مبينا أن الإمدادات ستتواصل بشكل منتظم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين في موسكو، تناول فيها شحنات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف إن وزارة الطاقة الروسية قدمت تفاصيل بشأن الشحنة الأولى.

وأضاف: "الناقلة الأولى انطلقت بالفعل نحو المشترين، وستستمر الإمدادات بشكل منتظم بعد الآن".

وفي 9 أكتوبر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بأن تزود موسكو الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من الديزل، و500 ألف طن إضافية خلال نوفمبر، ثم بمليون طن بعد ذلك مباشرة.

محادثات ثلاثية

وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال بيسكوف إنه من المقرر تعقد موسكو وواشنطن وكييف محادثات في الإمارات خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المحادثات الثلاثية ستتناول القضايا المتعلقة بضمان أمن روسيا وأوكرانيا عقب اتفاق سلام محتمل.

وأضاف: "هذا عنصر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل سلمي، وبدونه لا يمكن التوصل إلى تسوية شاملة".

وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة دول أوروبية في المحادثات، قال بيسكوف: "لا يمكن استبعاد أي احتمال منذ البداية، لكن المحادثات المقرر عقدها في أبوظبي خلال النصف الأول من نوفمبر ستكون بصيغة ثلاثية".

وأشار إلى أنه لا يمكن مناقشة هيكل الأمن الأوروبي دون مشاركة دول أخرى، موضحا أن المباحثات ستُجرى في بدايتها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.