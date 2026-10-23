وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الإماراتي والمغربي تطورات المنطقة

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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد والمغربي ناصر بوريطة، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصالين تلقاهما الوزير بن فرحان من نظيريه بن زايد وبوريطة، وفق بيان للخارجية السعودية.

ووفق البيان، تناولت المباحثات "تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها"، دون تفاصيل.

ويأتي الاتصالان في إطار تحركات إقليمية متواصلة لبحث التوترات الأمنية وسبل احتواء التصعيد، على خلفية تقارير غربية تحدثت عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لشن هجوم واسع على إيران.

ويتزامن ذلك مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، وسط تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف 4 سفن في الجزء الشمالي من الخليج، قال إنها كانت تنقل شحنات نفط من سفينة إلى أخرى.

وبدأ التصعيد العسكري بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، وأعقبه وقف لإطلاق النار في أبريل.

وتجددت لاحقا المواجهات بين واشنطن وطهران وسط تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو.