ضبط منادي سيارات متهم بطلب أموال من مواطن دون وجه حق في الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة مهنة منادي سيارات ومطالبة سائق بمبلغ مالي دون وجه حق نظير السماح لسيارته بالانتظار بأحد شوارع منطقة الوايلي.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت فيديو متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة مهنة منادي سيارات ومطالبته بمبلغ مالي دون وجه حق نظير السماح لسيارته بالانتظار بإحدى المناطق بالقاهرة.

وتابعت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وأضافت أنه بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.