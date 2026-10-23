الذهب يتراجع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 6310 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم بنحو 25 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 6310 جنيهات للبيع، مقابل 6335 جنيها في ختام تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7211 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5408 جنيهات، وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه ليصل إلى 50 ألف و480 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية للأونصة، وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق المحلية.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4014.86 دولار للأونصة، فيما انخفضت الفضة بنسبة 1.2% إلى 53.9 دولار، وارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.

وانخفض سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 0.9% إلى أقل من 3990 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليو، بعدما تراجع بنحو 3% يوم الخميس، وقلص خسائره لاحقاً.