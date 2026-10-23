تشواميني يكشف تفاصيل خلافه مع فالفيردي: لم نتشاجر بالأيدي

كشف الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، كواليس الخلاف الذي جمعه بزميله الأوروجوياني فيدي فالفيردي، مؤكدًا أن الواقعة لم تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، رغم إقراره بحدوث أمور غير مقبولة داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.

وتحدث تشواميني عن الأزمة، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، موضحًا أن ما جرى بينه وبين فالفيردي أثار جدلًا واسعًا، بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بكل ما يحدث داخل ريال مدريد.

وقال لاعب الوسط الفرنسي: «الناس يتحدثون كثيرًا، لكن لم يحدث أي شجار بيني وبين فالفيردي».

وأضاف: «من الصحيح أن أمورًا تحدث داخل غرفة الملابس، وهناك تلميحات وأشياء من هذا القبيل، لكنني لم أتشابك بالأيدي مع فالفيردي، وصحيح أن شيئًا سيئًا قد حدث».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تصاعد التوتر بين اللاعبين على خلفية مواقف حدثت خلال التدريبات، قبل أن تتطور الأمور إلى واقعة أثارت ضجة كبيرة داخل النادي الملكي، مع ورود تقارير صحفية عن تعرض فالفيردي لإصابة في الرأس.

وفرض ريال مدريد، وفقًا للتقارير المتعلقة بالحادث، غرامة مالية بلغت 500 ألف يورو على كل لاعب، في خطوة عكست جدية التعامل مع الأزمة داخل غرفة الملابس.

وحاول تشواميني توضيح أن الأجواء المحيطة بريال مدريد تسهم في تضخيم مثل هذه الوقائع، نظرًا للاهتمام المستمر بأخبار الفريق وتفاصيل حياة لاعبيه، ما يجعل أي خلاف داخلي مادة واسعة للتداول بين وسائل الإعلام والجماهير.

وأشار اللاعب الفرنسي إلى أنه تلقى اتصالات من أشخاص شعروا بالقلق بشأن ما حدث، الأمر الذي دفعه إلى طمأنتهم، مستشهدًا بوثائقي عن دوري كرة القدم الأمريكية تناول الخلافات التي قد تنشأ بين زملاء الفريق الواحد.

وفي محاولة لإنهاء التكهنات حول طبيعة علاقته بفالفيردي، أكد تشواميني أن الأوضاع بينهما عادت إلى طبيعتها، مشددًا على عدم وجود خلافات مستمرة بينهما في الوقت الحالي.

وقال لاعب ريال مدريد: «إذا دخلت غرفة الملابس اليوم، فستجد أنني وفالفيردي على ما يرام، ولا توجد أي مشكلة بيننا».

كما أوضح أن علاقته بزميله الأوروجوياني لا تشهد أي توتر عندما يشاركان معًا داخل أرض الملعب، في إشارة إلى تجاوز تداعيات الأزمة السابقة واستمرار التعاون بينهما ضمن صفوف الفريق الملكي.