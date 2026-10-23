اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026 ينطلق بجلسات عن عروض رواد الأعمال وشواغل الرأي العام

انطلقت اليوم، فاعليات اليوم الخامس، لمنتدى مصر 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول اليوم الخامس للمنتدى، جلسة حوارية تفاعلية هي "عروض رواد الأعمال"، بجانب ورشة عمل تفاعلية هي "مصريين في الخارج وشواغل الرأي العام".

وتستعرض الجلسة تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وما أطلقته الدولة من برامج ومبادرات لدعم الشباب والشركات الناشئة، من خلال تجارب واقعية لرواد أعمال في مجالات مختلفة، يعرضون أبرز محطات تأسيس شركاتهم ونموها، وأثر الدعم الحكومي في مسيرتهم، والتحديات التي لا تزال تواجههم. كما تناقش الجلسة دور الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لتأسيس الشركات وتوسعها، وربط ريادة الأعمال بأهداف التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم السادس والأخير الجلسة الختامية للمنتدى، والتي سيتم إعلان التوصيات النهائية للمنتدى خلالها.

وتناول اليوم الرابع من المنتدى أمس، الشق الاقتصادي، من خلال جلسات عامة، مثل: الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "برنامج ما بعد صندوق النقد الدوليّ"، والموضوع الآخر هو كشف للرأي العام حول كيفية مضاعفة مواردنا من النقد الأجنبي، وإدارة ملف الدين، منتقلا إلى ما يخص الطاقة الذي يخوض العالم بسببها حروبا وصراعات حاليا.