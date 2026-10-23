مرصد الأزهر يحذر من تصعيد الاستيطان بالضفة الغربية ومخططات إعادته في غزة

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تسارع التحركات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وسط خطوات عملية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز التواصل الجغرافي بينها، بالتوازي مع جهود تقودها جماعات استيطانية للتمهيد لإعادة بناء مستوطنات داخل قطاع غزة، بما يعكس استراتيجية ممتدة على جبهات جغرافية متعددة.

وشدد على أن هذا النشاط الاستيطاني بما يتضمنه من بناء مستوطنات جديدة وإعادة إحياء بؤر سابقة والترويج للاستيطان في غزة، تقويضًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد أهمية تجديد المطالبات الموجهة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفاد موقع "سروجيم" بتدشين مستوطنة "نئوت هاريم" في الضفة الغربية في منطقة بنيامين بمشاركة 14 عائلة، لتكون الأولى من نوعها في هذا الموقع منذ عقود.

وتقع المستوطنة الجديدة بين مستوطنتي "نفيه تسوف" و"نحاليئيل"، ضمن خطة تهدف لإقامة 13 مستوطنة جديدة بالمنطقة.

ووفقًا للموقع الصهيوني، يهدف المشروع إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في غرب بنيامين وربط التجمعات الاستيطانية ببعضها لدعم التواصل الجغرافي، فضلا عن تعزيز الأوضاع الأمنية وسط المنطقة.

وقد حمل حفل التدشين دلالة رمزية لتزامنه مع مرور ثلاثين يومًا على مقتل مستوطن في هجوم قرب نبع "عين ريا"، حيث أكد مسؤولون صهاينة ربطهم المباشر بين الاستمرار في البناء الاستيطاني والرد على الهجمات.

وفي تطور متصل، أُعيد إحياء مستوطنة "إليشع" في غور الأردن قرب أريحا، عبر وضع أولى الوحدات السكنية المتنقلة في موقع بؤرة استيطانية سبق إخلاؤها عام 2003. ويعود تاريخ إنشاء هذا الموقع إلى عام 1982 قبل أن يغادره المستوطنون خلال أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

كما أشار موقع "عولام قاطان" إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري الصهيوني للشئون السياسية والأمنية الصادر في مارس الماضي، والذي نص على إعادة تفعيل الموقع وتعزيز الوجود الاستيطاني في منطقة غور الأردن.

وفي قطاع غزة، كشف موقع "عولام قاطان" عن زيارة أجراها رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، إلى موقع "رواد غزة"، وهو تجمع استيطاني مؤقت أُقيم بالقرب من حدود القطاع ويضم كرفانات وبنية تحتية أولية.

ودعا دافيدي خلال الزيارة إلى إقامة حي استيطاني داخل غزة، معتبرًا ذلك "الانتصار الحقيقي"، كما حث الجمهور على دعم القائمين على المبادرة التي تهدف إلى حشد العائلات والتأييد الجماهيري لمشروع استيطاني مستقبلي داخل القطاع، في محاولة لإبقاء ملف إعادة الاستيطان في غزة حاضرًا في النقاش السياسي والعام.