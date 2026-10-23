مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بمقرها بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وتجديد اعتمادها بمقرها الرئيسي في القاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

ويأتي هذا النجاح في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتطوير منظومة الخدمات الفنية، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران المصري ويعزز فرص التوسع في تقديم خدمات صيانة الطائرات للعملاء من مختلف الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تقديره لجهود العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مؤكداً أن اجتياز التفتيش بنجاح يعزز مكانة مجموعة مصر للطيران في صناعة النقل الجوي بالمنطقة.

وأوضح أن الحصول على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصورة منتظمة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الحضور في الأسواق العالمية، مشيداً بكفاءة الكوادر البشرية بالشركة وما تمتلكه من مهارات وإمكانات فنية تؤهلها لتقديم أفضل مستويات الخدمة لأسطول مصر للطيران وعملائها من مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن نجاح الشركة في اجتياز التفتيش يمثل تتويجاً لالتزام الأطقم الفنية والهندسية بتطبيق المعايير والتشريعات الدولية، إلى جانب الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات.

وأشار سامي إلى أن مراجعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تركز على التحقق من الكفاءة الفنية للعاملين ومدى إلمامهم بالتشريعات المنظمة للعمل، فضلاً عن تطبيق متطلبات الجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وأضاف أن نتائج التفتيش بمقر الشركة الرئيسي في القاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة جاءت متميزة، بما يؤكد جاهزية فرق العمل والتزامها بتطبيق أحدث الأنظمة الفنية والهندسية، ويسهم في تعزيز ثقة العملاء الدوليين وجذب مزيد من العملاء من مختلف الأسواق.

وشملت أعمال التفتيش مراجعة شاملة للمقر الرئيسي للشركة بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب محطتي الأقصر والغردقة، حيث تضمنت مراجعة سجلات الطائرات والإجراءات الفنية وبيئة العمل، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والتشريعات الدولية والتعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات.

كما شملت أعمال المراجعة مجمع عمرة المحركات، وهناجر صيانة الطائرات، ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية، ومجمع المخازن الفنية، فضلاً عن تقييم الكفاءة النظرية والعملية للأطقم الفنية والهندسية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة وجاهزية مختلف مواقع العمل لتقديم خدمات الصيانة وفق أعلى مستويات الجودة والسلامة.