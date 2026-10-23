الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 35 حوثيا بعملية في تعز

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصرا من جماعة الحوثي، في عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن "اللواء 35 مدرع" التابع للجيش اليمني، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن قوات الجيش "نفذت عملية عسكرية نوعية وخاطفة، استهدفت مواقع وتحصينات تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ بريف محافظة تعز".

وأوضح أن العملية استهدفت مواقع في جبل المنارة، وكور، ووادي كور، والمقضى، والضبايا، وكحلان، ما أسفر عن "مصرع وإصابة أكثر من 35 عنصرا حوثيا"، دون تحديد عدد القتلى والجرحى.

كما أسفرت العملية وفق البيان، عن "إعطاب طقم عسكري (مركبة مسلحة) وتدمير تحصينات للمليشيا في المواقع المستهدفة".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أورده الجيش اليمني.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتتمتع تعز بأهمية استراتيجية باعتبارها جسرا جغرافيا ورابطا حيويا بين المحافظات الشمالية لليمن، ويعني التحكم بها السيطرة على خطوط الإمداد وشرايين النقل بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات الوسط والشمال.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، يواصل الجيش اليمني عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي "تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء".

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية.