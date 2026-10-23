 ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدي على جامع قمامة في بولاق - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدي على جامع قمامة في بولاق

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:52 ص


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق توكتوك، لاتهامه بالتعدي على عامل جمع قمامة باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض عامل جمع قمامة للاعتداء بسلاح أبيض على يد سائق توكتوك مما تسبب في إصابته، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة

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