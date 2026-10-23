 انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 23 أكتوبر2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 23 أكتوبر2026

بسملة عودة
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:56 ص

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث تراجع سعر لحم بتلو بعظم بقيمة 4 جنيهات، ليسجل متوسط سعره 396 جنيها.

وتستعرض «الشروق» أسعار اللحوم الحمراء وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

تراجع سعر اللحم البتلو جنيها، ليسجل متوسط سعره 464 جنيها.

سجل سعر لحم الكندوز الكبير متوسط سعر 376 جنيها.

وتراجع سعر لحم الضاني بعظم جنيهين، ليسجل 415 جنيها.

وانخفض سعر لحم البتلو بالعظم بقيمة 4 جنيهات، ليتراوح سعره بين 300 و500 جنيه.

وانخفض سعر لحم الكندوز الصغير جنيها، ليتراوح سعره بين 320 و500 جنيه.

انخفض سعر اللحم الضاني جنيها، ليسجل متوسط سعره 479 جنيها.

وصل سعر اللحم الكندوز من 330 إلى 550 جنيها.

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