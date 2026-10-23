النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس معتمدين في فيينا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، ‌اليوم الجمعة، أنها ستطرد 4 دبلوماسيين روس مقيمين في فيينا بسبب "أنشطة تتعارض ⁠مع وضعهم الدبلوماسي"، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى التجسس.

وقالت الوزارة في بيان: "بناء على النتائج التي توصلت إليها السلطات الأمنية ‌النمساوية، ⁠اتخذت وزارة الخارجية إجراءات ضد أربعة دبلوماسيين روس في فيينا"، ⁠مضيفة أن ثلاثة منهم كانوا يعملون في السفارة الروسية ⁠لدى النمسا وواحدا في البعثة ⁠لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الخميس بأن المحادثات المستقبلية حول تسوية الحرب في أوكرانيا يجب أن تركز على ضمانات ‌أمنية لكلا البلدين، وعلى إطار عمل شامل للأمن في جميع أنحاء أوروبا.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، بعد يوم واحد من لقائه بالمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ذكر بوتين أن روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية ⁠الشهر المقبل.

وأعاد بوتين التأكيد على موقف الكرملين الثابت بأن روسيا لم تكن ترغب يوما في شن حرب، لكنها واجهت ردود فعل عدائية من جانب أوكرانيا بشأن قضايا جوهرية تهم موسكو.

وأشار إلى أن إجراء محادثات حول مجموعة متنوعة من القضايا قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا تسعى للتوصل إلى حل ينهي الصراع وليس مجرد ‌وقف ⁠مؤقت لإطلاق النار.

وقال بوتين إن ويتكوف شدد أيضا على ضرورة أن تشمل المناقشات "هيكلية الأمن الأوروبي ككل". وأضاف بوتين "وأنا أتفق مع ذلك أيضا. دعونا نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة".

وكانت الجهود التي ⁠تقودها الولايات المتحدة لإجراء محادثات قد توقفت في فبراير الماضي، تزامنا مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وفي حديثه، قال بوتين ⁠ إن أي نقاش حول الأراضي في شرق أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار ما وصفه بحقيقة أن ⁠هذه المنطقة هي "أراض روسية تاريخيا". وذكر أن السكان هناك صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاءات أجريت بعد سبعة أشهر من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.