مقتل 8 سجناء إثر أعمال شغب في سجنين بالإكوادور

لقي 8 نزلاء حتفهم وأُصيب 10 آخرون إثر أعمال شغب اندلعت في سجنين بالإكوادور، وفقا لما أعلنت هيئة إدارة السجون في البلاد في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المصابين يتلقون العلاج الطبي.

ولقي 4 نزلاء حتفهم في سجن كوتوباكسي رقم 1، فيما توفي 4 آخرون في مركز احتجاز بيتشينتشا رقم 1، ويقع كلاهما في المرتفعات الواقعة بوسط البلاد.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل بشأن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاضطرابات.

وأضافت الهيئة أنه تم تحديد هوية المشتبه في مشاركتهم في أعمال الشغب، وسيجري نقلهم إلى سجن "إل إنكوينترو" شديد الحراسة، الواقع في مقاطعة سانتا إيلينا الساحلية.

وألمح وزير الداخلية جون ريمبرج إلى احتمال وجود صلة بين أعمال الشغب والقبض على المرشحة الرئاسية السابقة لويزا جونزاليس، لكنه لم يقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء.

وكتب ريمبرج عبر منصة إكس: "اليوم، وفي اليوم نفسه الذي تم فيه احتجاز لويزا جونزاليس.. شهد سجنان في البلاد أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى، أهي مصادفة؟ ليتوصل كل شخص إلى استنتاجاته بنفسه".

وتم القبض على جونزاليس (48 عاما) في وقت مبكر من صباح أمس الخميس في مسقط رأسها بمدينة كانوتو، وفقًا لما أعلنه حزبها "الثورة المدنية" الذي أدان الاعتقال ووصفه بأنه "عمل واضح من أعمال الاضطهاد من قبل الدولة".