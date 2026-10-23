وزير الصناعة يبحث مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب نقل التكنولوجيا إلى المصانع المصرية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعا موسعا مع وفد الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية ABINFER برئاسة كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية، ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي (ISTMA) لبحث سبل نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية في تصنيع القوالب والاسطمبات إلى المصانع المصرية، وفق بيان الوزارة اليوم.

واستعرض الاجتماع أنشطة الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية في النهوض بصناعة الاسطمبات في البرازيل من خلال تبني أحدث التكنولوجيات والخبرات والاستعانة بالخبرات اليابانية في هذا المجال إلى جانب تدريب العمالة وتحفيزها، إلى جانب بحث إمكانية نقل هذه الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصري ودراسة إنشاء مدرسة مهنية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماما بالغا بصناعة القوالب (الاسطمبات) باعتبارها من أهم الصناعات التكميلية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وعصب جميع القطاعات الهندسية والتصنيعية ومعيار تقدم الصناعة في أي بلد، لافتا إلى أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة في تصميم وتصنيع القوالب محليا والخبرات والأيدي العاملة الماهرة سيسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية للمنتجات المصرية.

وأضاف هاشم أن الوزارة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للجمعية وشعبة القوالب والإسطمبات لنقل الخبرات البرازيلية واليابانية إلى الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتوفير مركز لتقديم التدريب على صناعة القوالب والإسطمبات لخلق جيل جديد من العمالة الماهرة في هذا المجال تساعد في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

وقال الوزير إن مصر لديها أهداف طموحة لزيادة الإنتاج الصناعي والتصدير للخارج وسيكون لصناعة القوالب والإسطمبات دور رئيسي لتحقيق لتلبية احتياجات المصنعين من هذه المستلزمات الرئيسية في الإنتاج، والتي يتم الاعتماد في توفير جزء كبير منها حالياً على الاستيراد، لافتاً إلى أن التوسع في تصنيع القوالب والإسطمبات في مصر سيسهم في زيادة صادرات مصر منها إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا

ومن جانبه استعرض كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية ABINFER ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي (ISTMA) تجربة البرازيل في صناعة القوالب والإسطمبات والتحديات التي تواجه وجهود الجمعية للتغلب عليها من خلال برنامج شامل للارتقاء بالقطاع وتأهيل الكوادر البشرية وتحسين كفاءة التشغيل، وتشجيع المصنعين على ضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت في تأهيل عدد كبير من المدارس الفنية للتدريب على صناعة الاسطمبات، حيث سيسهم إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في هذه الصناعة في مصر في سرعة نقل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر الفنية المصرية، لافتاً إلى أن الوفد زار مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وأشاد بالقدرات التدريبية بالمصلحة.