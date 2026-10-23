مدرب كيتارا يتحدى الأهلي قبل موقعة القاهرة: قادرون على الفوز

أطلق واسوا بوسا، المدير الفني لفريق كيتارا الأوغندي، تصريحات تحدٍ قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، مؤكدًا قدرة فريقه على تحقيق الفوز في القاهرة، خلال لقاء إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب كيتارا، في تصريحات رسمية، إن فريقه يستعد للمباراة بتركيز كبير ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة المقبلة، ويعملون بروح جماعية من أجل تجاوز عقبة الأهلي.

وأوضح بوسا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مباراة الذهاب، بسبب عدم اكتمال الاستعدادات بالشكل الكافي، إلى جانب تعرض نيكولاس كاسوزي للإصابة، بعدما استعاد الفريق خدماته قبل اللقاء، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب، وهو ما أثر على أداء الفريق وحظوظه في المباراة.

وأضاف المدير الفني لكيتارا أن الجهاز الفني استغل الفترة التالية لمواجهة الذهاب في مراجعة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وعقد جلسات لمناقشة أسباب الخسارة، بهدف معالجة السلبيات والاستعداد بصورة أفضل لمباراة العودة.

وشدد بوسا على أن فريقه يسعى إلى ترجمة هذه التحضيرات إلى نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتركيز يمثلان عنصرين مهمين في استعدادات كيتارا للمواجهة الحاسمة.

واختتم مدرب الفريق الأوغندي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء أفضل وتحقيق الفوز، معربًا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى النجاح خلال المباراة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بأوغندا، ليضع قدمًا في الدور التالي، قبل المواجهة المرتقبة في القاهرة، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة القارية.