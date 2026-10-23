ترامب: ربما نذهب أبعد في تحركاتنا ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ألحقت "أضرارا جسيمة" بإيران من نواح عدة، مضيفا: "ربما يمكننا الذهاب أبعد قليلا".

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس.

وردا على سؤال بشأن مدى رضا الناخبين عن التطورات المرتبطة بإيران وأسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، قال ترامب إن بعض الأشخاص راضون فيما يشعر آخرون بعدم الرضا.

وأضاف: "بعض الناس يحبون ذلك كثيرا، والبعض الآخر لا يحبونه. لكل شيء ثمن، لكن الكثير من الأشخاص الذين يحبون بلادهم أحبوا ذلك حقا".

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران "أضرارا جسيمة من نواح عدة"، مضيفا: "لقد تغلبنا عليهم بشدة، وربما يمكننا الذهاب أبعد قليلا".

والأسبوع الماضي، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل الثالث من نوفمبر المقبل.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

وشنت الولايات المتحدة لاحقا هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي.

وكانت إيران أعلنت في 12 يوليو الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في الثامن من الشهر نفسه.