المملكة المتحدة تتجه لخفض أعمال ورقية عديمة الجدوى بقيمة 800 مليون جنيه

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وضع وزير المالية البريطاني جون هيلي خططا لتقليل "الأعمال الورقية عديمة الجدوى وملء الاستمارات" بهدف خفض الأعمال البيروقراطية للشركات، بقيمة نحو 800 مليون جنيه إسترليني (072ر1 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن التدابير الرامية إلى منح الشركات "متنفسا" تأتي قبل أول موازنة يطرحها هيلي الأسبوع المقبل، والتي قال إنه يريد من خلالها تخفيف ضغوط التكاليف على الأسر والشركات.

ومن المقرر أن يلتقي هو ورئيس الوزراء آندي بيرنام مع قادة الشركات الصغيرة في المكتب الشمالي الخاص ببرنام في مانشستر اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود لخفض الأعباء الإدارية التنظيمية المفروضة على الشركات بنسبة 25 % بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

ومن المتوقع أن يوفر تبسيط متطلبات إعداد التقارير 290 مليون جنيه إسترليني وأن يتم تخفيف "أعباء إعداد التقارير المكررة" على شركات إدارة الأصول بمقدار 105 ملايين، وخفض الإجراءات البيروقراطية الخاصة بشراء المنازل وبيعها بمقدار 116 مليونا على الشركات في سلسلة المعاملات.

وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على أكثر من 250 منتجا من المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 155 مليون جنيه، بحسب وزارة الخزانة.

وسوف يتم الكشف عن بقية إجراءات خفض التكاليف في الموازنة.