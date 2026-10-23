روسيا تعلن قصف ميناء فيلكوفو الأوكراني

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، قصف ميناء فيلكوفو في منطقة أوديسا بأوكرانيا، في وقت أفادت فيه أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا بتعرض أحد محطاتها لضربة روسية ألحقت بها أضرارا جسيمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر منصة تيليجرام، إن قواتها استهدفت ميناء فيلكوفو، ومستودعا لعربات القطارات في منطقة بولتافا، وسفينة شحن في البحر الأسود، مضيفة أن جميعها كانت تستخدم لأغراض عسكرية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، أفادت شركة (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، بأن هجوما روسيا استهدف إحدى محطات الطاقة الحرارية التابعة لها، مما أدى إلى توقف عملياتها بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

ولم تذكر الشركة الموقع الذي تقع فيه المحطة.

إلى ذلك، أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة عمل نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية في أوكرانيا، إثر توترات بين واشنطن وكييف عقب توقيع اتفاقية أمريكية روسية لتوريد الديزل للولايات المتحدة.

وأكد ترامب عودة عمل نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية في أوكرانيا الذي تشغله شركة "سبيس إكس" الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن تأكيد أو نفي التقارير تحدثت عن تدخله الشخصي للطلب من الملياردير إيلون ماسك إعادة تفعيل الخدمة الحيوية لقوات كييف.

وفي رده على أسئلة الصحفيين في واشنطن بشأن تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال ترامب: "لا أريد التعليق على هذا الأمر، سواء اتصلت أنا أو اتصل شخص آخر، هذا لا يُحدث فرقا".

وأضاف في إشارة إلى ماسك: "الخلاصة هي أنه أعاد الخدمة وتراجع عن إبطائها".

وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ماسك كان قد قيد سرعة اتصال المعدات الأوكرانية بالنظام، مما جعل بعض الطائرات المسيرة التابعة لكييف غير صالحة للاستخدام.

وصرح ماسك في وقت سابق بأن "أي قيود على سرعة أو استخدام أنظمة ستارشيلد يقررها الجيش الأمريكي، وفي نهاية المطاف رئيس الولايات المتحدة".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين حكوميين القول إن ترامب طلب يوم الأربعاء من ماسك إلغاء القيود المفروضة على سرعة الخدمة. غير أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه لم يطلب فرض أي قيود من الأساس، قائلا: "لم أكن أنا.. ولا أعتقد أن إيلون هو من فعل ذلك".