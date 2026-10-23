نوفمبر موعدًا لانطلاق دور الـ32 من كأس مصر 2026-2027

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم شهر نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، وذلك عقب إجراء مراسم القرعة أمس الخميس، والكشف عن مواجهات الفرق المشاركة في هذا الدور.

ويأتي تحديد الموعد ضمن خطة اتحاد الكرة لتنظيم جدول المسابقة المحلية، بما يضمن تنسيق مواعيد المباريات مع ارتباطات الأندية المختلفة واستحقاقات المنتخبات الوطنية، وتفادي أي تعارض قد يؤثر على انتظام المنافسات خلال الموسم الجاري.

مواجهات دور الـ32 من كأس مصر

أسفرت القرعة عن مواجهات متفاوتة بين أندية الدوري الممتاز والفرق المتأهلة من الأدوار السابقة، وجاءت المباريات على النحو التالي:

بيراميدز × الفائز من الداخلية والترسانة.

البنك الأهلي × الفائز من الرباط والأنوار وبورفؤاد.

المصري × مصر المقاصة.

طلائع الجيش × بترول أسيوط.

زد × الفائز من سمنود وبلدية المحلة.

سموحة × الفائز من المنيا وطهطا.

وادي دجلة × الفائز من طنطا وكهرباء الإسماعيلية.

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

الزمالك × الفائز من مصر للتأمين وفاركو.

إنبي × الفائز من بروكسي ودياموند إف سي.

الجونة × الفائز من الألومنيوم واتحاد الشرطة.

الاتحاد السكندري × غزل المحلة.

الأهلي × الفائز من النصر والسكة الحديد.

بتروجت × الفائز من دلفي وميجا سبورت.

المقاولون العرب × الفائز من نجوم مصر والمصرية للاتصالات.

مودرن سبورت × القناة.

وتترقب الأندية تحديد المواعيد النهائية للمباريات، في ظل سعي كل فريق إلى مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، الذي يمثل أحد أبرز أهداف الفرق المصرية خلال الموسم الكروي الحالي.