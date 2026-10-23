إسرائيل ترفع مستوى تأهب جيشها قبل أيام من انتخابات الكنيست

أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجه برفع مستوى التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عقب تقييم أمني تناول تحذيرات وسيناريوهات تصعيد محتملة على جبهات عدة بينها جبهات جغرافية بعيدة عن إسرائيل.

وشملت إجراءات الجيش الإسرائيلي، منع خروج جنود من بعض القواعد، وتعزيز غرف العمليات، وتوسيع جمع المعلومات الاستخبارية، ورفع جاهزية القوات على الحدود، إلى جانب تعزيز الاستعدادات في المجالات البرية والبحرية والجوية والكهرومغناطيسية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما يجري أيضا إدخال تقنيات وأجهزة استشعار جديدة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع القوات الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، والتي تضم آلاف الجنود وطائرات ومنظومات دفاع جوي.

ووفق "واللا"، فإن أحد السيناريوهات التي عُرضت على رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يفترض احتمال انضمام حزب الله إلى مواجهة أوسع وشن هجمات على العمق الإسرائيلي، في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوماً على إيران.

كما تراقب إسرائيل تداعيات المواجهات بين السعودية والحوثيين، خشية تحولها إلى مواجهة إقليمية أوسع وانخراط أطراف أخرى فيها.

ورغم رفع مستوى التأهب، يؤكد موقع "واللا" عدم وجود تحذير استخباري محدد بشأن هجوم وشيك، ما يعني أن الاستنفار الحالي يرتبط أساسا بالاستعداد لسيناريوهات محتملة في بيئة أمنية شديدة التوتر.

واتهم كاتس قبل يومين قادة المعارضة بالإضرار بالردع الإسرائيلي بسبب انتقاداتهم للتحذيرات من هجمات محتملة خلال الانتخابات.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، إن "التصريح المتهور والهستيري الذي أدلى به وزير الدفاع يمثل هدية لأعداء إسرائيل".

وأضاف: "مرة أخرى، تسعى هذه الحكومة الفاشلة إلى اختلاق الأعذار والبحث عن كبش فداء لتغطية إخفاقات نتنياهو ومجموعة عديمي الكفاءة المحيطين به".

من جهته، اعتبر زعيم حزب "يشار" المعارض جادي آيزنكوت أن بقاء نتنياهو وكاتس في السلطة يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال آيزنكوت وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق،: "يعمل وزير الدفاع على تمهيد الطريق للكارثة القادمة، محاولا استباق الأحداث بإلقاء المسئولية على عاتق الآخرين"، وتابع أن "جيشنا قوي، لكن قيادته فاسدة وخطيرة"، وفق قوله.